Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 481,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla 486liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 797 lira, cumhuriyet altını da 3.248 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yatırımcıların ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere odaklandığını kaydederek, rapordaki verilerin ABD Merkez Bankası'nın para politikası üzerinde etkili olması sebebiyle varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini bildirdi. Bugün ayrıca küresel bazda hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin gündemin odağında olduğunu anımsatan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.