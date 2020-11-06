Son dakika: Sivas'ta yeni itfaiye binasının temeli atıldı

Sivas'ta yeni itfaiye binasının temeli atıldı.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, temeli atılarak inşa çalışmalarına başlanan yeni itfaiye binası, ulaşım kolaylığı açısından çevre yolunu kenarında bulunan eski otobüs toplanma merkezi üzerine yapılıyor.

Toplam 5 bin metrekare olan proje içerisinde itfaiye araçları için kapalı otopark, personel için yemekhane, spor salonu, eğitim salonu, dinlenme salonu, simülasyon odası, 3 misafirhane, teknik servisler, idari birimler ve 9 yatak odası bulunuyor.

Açık alanda ise yine otopark, halı saha, tatbikat alanı, pergolalar, oyun ve eğitim parkı, çocuk oyun alanı ve spor alanı yer alıyor.