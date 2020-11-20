Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (1) - Son Dakika

Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (1)
20.11.2020 20:35
Restoranlardan detaylar Paket servisi yapılması Restoran sahibinin açıklamaları Polis ekiplerinin anons yapması ANKARA - İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.
Restoranlardan detaylar
Paket servisi yapılması
Restoran sahibinin açıklamaları
Polis ekiplerinin anons yapması ANKARA - İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00 itibariyle Ankara'da başladı. Bu kapsamda, yeme-içme yerleri sadece telefonla ya da online sipariş alacak.
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