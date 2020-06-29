Son Dakika: Yeni Malatyaspor'da Bifouma Çin yolcusu
Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kongolu forveti Thievy Bifouma'nın transferi için Çin'in Schenzhen FC takımı ile anlaşma sağladı.
Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kongolu forveti Thievy Bifouma'nın transferi için Çin'in Schenzhen FC takımı ile anlaşma sağladı.
28 yaşındaki Bifouma'nın transferiyle ilgili BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:46 Kaynak: DHA
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