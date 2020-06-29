Son Dakika: Yeni Malatyaspor'da Bifouma Çin yolcusu - Son Dakika

Son Dakika: Yeni Malatyaspor'da Bifouma Çin yolcusu

Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kongolu forveti Thievy Bifouma'nın transferi için Çin'in Schenzhen FC takımı ile anlaşma sağladı.

Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kongolu forveti Thievy Bifouma'nın transferi için Çin'in Schenzhen FC takımı ile anlaşma sağladı.

28 yaşındaki Bifouma'nın transferiyle ilgili BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son Dakika: Yeni Malatyaspor'da Bifouma Çin yolcusu - Son Dakika Spor
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