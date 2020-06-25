Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor - Son Dakika

Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Son dakika haberlerine göre Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü 18.30'da deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor.

Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi günü 18.30'da deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor.

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Süper Lig'de geçtiğimiz hafta aldığı Göztepe galibiyetiyle 12 haftalık galibiyet özlemine son veren Yeni Malatyaspor, çıkışına bu hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçıyla devam etmek istiyor.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde tam kadro yapılan antrenmanda Fenerbahçe müsabakasının taktiği üzerinde durulurken, Hikmet Karaman'ın futbolcularına Göztepe maçındaki disiplinli ve kompakt oyunu sürdürmeleri konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

Sakatlıkları düzelen Mustafa Akbaş ve Bifouma'nın da takımla birlikte çalıştığı antrenmanı Kulüp Başkanı Adil Gevrek de bir süre takip etti.

Yeni Malatyaspor'un yarın yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edeceği bildirildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor
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