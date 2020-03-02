Son Dakika! Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika! Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı! - Son Dakika Spor

Son Dakika! Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı!

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan görevi devralan Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik heyet için gözler sarı-kırmızılı yönetime çevrildi.

Son Dakika! Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı!, System.String[]

Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın'dan görevi devralan Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik heyet için gözler sarı-kırmızılı yönetime çevrildi.


Malatyaspor'da takımın başında çıktığı 5 maçta da puan alamayan Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran yönetimin yeni teknik heyet arayışlarına başladığı belirtildi.


Öte yandan Özdeş ile yolların ayrılmasından sonra sarı-kırmızılı yönetimin aldığı ortak kararla Gökhan Töre ve Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı.


Yönetimden bu kararla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, iki futbolcunun da disiplinsiz davranışlarından dolayı bu cezayı aldıkları öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:40 
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YORUMLAR (4)


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