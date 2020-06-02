Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Son dakika haberine göre Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek BtcTurk Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar yeniden başladı.

Son Dakika | Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor, System.String[]

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek BtcTurk Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar yeniden başladı.

Yeni Malatyaspor geçtiğimiz günlerde 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından antrenmanlara ara vermişti. Sarı-siyahlı ekip, tekrarlanan testlerin negatif sonuç vermesinin ardından antrenmanlara yeniden başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda önümüzdeki günlerde temponun artması bekleniyor.Ligde oynadığı son 9 maçta galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 27 ve 28'inci haftalarında iç sahada Kasımpaşa ve Göztepe'yi konuk edecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 10:46 Kaynak: DHA

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