Son Dakika! Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika! Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi - Son Dakika Spor

Son Dakika! Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi

6 saat önce

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı.

Son Dakika! Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi, System.String[]

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı.


Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı-siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile dün prensipte anlaşma sağladı.


Son olarak Kayserispor'u çalıştıran ve Yeni Malatyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Hikmet Karaman'ın 2 gün içerisinde kente gelerek takımın başında yer alacağı bildirildi.


Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman, Sergen Yalçın, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:07 
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