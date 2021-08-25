Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Didier Ndong ile anlaştı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gabon Milli Takım oyuncusu, son olarak Dijon FCO forması giyen 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong'nun kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. " ifadelerine yer verildi.