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Son Dakika | Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u transfer etti - Son Dakika

Son Dakika | Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u transfer etti

25.08.2021 20:20
Son Dakika | Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u transfer etti, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Didier Ndong ile anlaştı.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Didier Ndong ile anlaştı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gabon Milli Takım oyuncusu, son olarak Dijon FCO forması giyen 27 yaşındaki orta saha Didier Ndong'nun kiralık olarak satın alma opsiyonlu transferi konusunda Dijon Kulübü ile anlaşmıştır. " ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | Yeni Malatyaspor, Didier Ndong'u transfer etti - Son Dakika Spor


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