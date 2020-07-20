Son dakika... Yeni Malatyaspor düşme potasında - Son Dakika

Son dakika... Yeni Malatyaspor düşme potasında

Son dakika haberine göre Yeni Malatyaspor'un Süper lig'in 33. haftasında deplasmanda Ç.Rizespor'a 3-0 yenilmesinin ardından ligde kalma şansı zora girdi.

Yeni Malatyaspor'un Süper lig'in 33. haftasında deplasmanda Ç. Rizespor'a 3-0 yenilmesinin ardından ligde kalma şansı zora girdi.

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3 sezon önce yükseldiği Süper Lig'de kısa sürede elde ettiği başarılı grafikle Avrupa arenasına kadar yükselen Yeni Malatyaspor, bu sezon ise üst üste aldığı kötü sonuçlarda ligden düşecek 3 takım arasında yer alıyor. Çaykur Rizespor karşısında aldığı farklı yenilgiyle 32 puanda kalan sarı-kırmızılılar, ligin 16. sırasına geriledi. Ligin son haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçını kazansa bile diğer maçların (Kayserispor- Trabzonspor, Fenerbahçe-Ç.Rizespor) sonuçlarını bekleyecek. Yeni Malatyaspor'un ligde kalabilmesi için rakibi Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenip Denizlispor'un sahasında Ankaragücü'ne mağlup olması, Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe deplasmanından puan alması ve Kayserispor'un Trabzonspor'a puan kaybetmesi gerekiyor.

Ligde kalması zora giren Malatyaspor Kulübü sessizliğini korurken, yönetim kurulunun mevcut tablo karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Yeni Malatyaspor düşme potasında - Son Dakika Spor
YORUMLAR (2)
  • Barış : Bu senaryoyu daha önce görmüştüm ozamanların başkanı hikmet tanrı verdinin şu sözü kulağımdan hiç çıkmadı arslan yattığı yerden kalkacak demişti ne acıdır ki yiğit yattığı yerde kaldı. Dün Trabzon maçı açık açık verdi tartışmasız. Sen trabzonspor olacaksın 3-1 önde olacaksın kendi evinde 4 - 3 rakibine yenileceksin kimse inanmaz inandiramazsiniz yazık türk futbolunda değişmeyen tek şey şike. Bu kafayla türk futbolu bir arpa boyu yol alamaz çok yazık Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Yılmaz hayts: Haftalar önce beıiydi dost tırabzon konyaya yatı acemi yüntim fahit başkan ahmet çakır dilini ytmuş adil ben bir maltyalı olarak kolbin parasını zimetine geçirene zıkım olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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