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Son Dakika | Yeni Malatyaspor "nokta transferler" hedefliyor - Son Dakika

Son Dakika | Yeni Malatyaspor "nokta transferler" hedefliyor

24.06.2021 11:41
Son Dakika | Yeni Malatyaspor

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 15. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor'un kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel, nokta transferler yaparak iyi ve başarılı bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 15. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor'un kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel, nokta transferler yaparak iyi ve başarılı bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Çelikel, AA muhabirine, sezon hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Yönetim, teknik heyet ve transfer komitesi olarak transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirten Çelikel, "Derdimiz Yeni Malatyaspor'a nokta transferler yapmak. Bunu da başaracak güçteyiz." dedi.

Bu kapsamda şu ana kadar orta sahada görev yapan Rayane Aabid ve kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü kadrolarına dahil ettiklerini aktaran Çelikel, transferin tüm hızıyla devam edeceğini dile getirdi.

Çelikel, özellikle Rayane Aabid'in takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Rayane Aabid'i alarak ihtiyacımız olan bir bölgeye iyi bir orta saha transfer ettik ancak o bölgeye en az 3 oyuncu daha almamız lazım. Bunları da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Transfer kolay olmuyor. Tamam dedikten sonra başka bir şeyler çıkabiliyor. Transfer konusunda bugün, yarın inşallah birkaç futbolcuyla daha anlaşıp açıklamasını yapacağız. Kadromuza dahil edeceğimiz futbolcular takımın ihtiyacı olan bölgelere, bilinmiş, özel futbolcular olacak. İyi futbolcuyu herkes istiyor. Yeni Malatyaspor'a getirmek de kolay değil. Bu süreci iyi ve doğru değerlendirmek gerekiyor. Biz bunu başarmaya çalışıyoruz. İlerleyen günlerde transferleri açıklayacağız."

"Tetteh'i bonservisiyle almak istiyoruz"

Geride kalan sezon takımda kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh'in transferiyle ilgili görüşmelerinin sürdüğünü anlatan Çelikel, "Benjamin Tetteh'e teklifimizi yaptık. İnanıyorum ki Tetteh, Yeni Malatyaspor'da kalacak. Benjamin Tetteh'i kiralık değil bonservisiyle almak istiyoruz. Bununla alakalı önümüzdeki günlerde iyi haberler gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çelikel, takımdaki eksik mevkileri bildiklerini ve bu noktalara yoğunlaştıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takıma forvet de sağ bek de stoper de lazım. Stoper konusunda anlaşmaya çok yakın olduğumuz bir futbolcu var. Orta saha, forvet, kanat ve sağ bek olarak gündemimizde olan futbolcular var, görüşüyoruz. Şu an orta saha açıkladık. Eksik olan hangi mevki varsa oralara yöneliyoruz, o bölgelerle ilgili futbolcu arayışlarımız, görüştüğümüz, anlaşmaya yakın olduğumuz futbolcular var. Kampa transferlerimizin en az yarısını getireceğiz."

"Adem Büyük halen bizim futbolcumuz"

Futbolcu Adem Büyük'ün takımın kaptanı olduğunu anlatan Çelikel, şunları kaydetti:

"Adem Büyük geçen sezon Yeni Malatyaspor ile ciddi anlamda çıkış yapan, kendini bulan, Malatyalıların çok sevdiği, onun da Malatya'yı çok sevdiğini bildiğimiz bir futbolcu. Futbolcumuzla ilgili medyada yer alan transfer iddialarıyla ilgili bize gelen resmi bir teklif yok. Çünkü Adem Büyük halen bizim futbolcumuz. Adem Büyük takımımızın kaptanı olarak inşallah bu sezon devam edecek."

"Herkes taşın altına elini koydu"

Çelikel, takımın 1 Temmuz'da Malatya'da toplanacağını ardından Bolu'da kampa gireceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İstediğimiz kadroyu kurup sezona başlarsak çok ciddi şeyler yapacak bir takım olacağız. İnanıyorum ki istediğimiz kadroyu kurarsak en az Avrupa kupalarına oynarız diye düşünüyorum. Malatya'ya layık bir kadro kuracağız. Taraftarımız, camiamız, kamuoyu hiç endişe etmesin. Bu sezon inşallah Malatya'nın istediği, uyumlu bir takım kuracağız. Bu sezon ligi dominant eden, başarılı bir takım kuracağız. Bu sene herkes rahat maç izlemek istiyor, bunu da inşallah yapacağız. Sezon sonunda da her birlikte güleceğiz. Herkes bize güvensin. Transfer komitesindeki arkadaşlarımız, yönetim herkes taşın altına elini koydu, samimiyetle çalışıyor. Yönetim olarak karşılık beklemeden çalışma derdindeyiz. Bize güvensinler, dua etsinler. İnşallah biz bu sezonun kadrosunu çok iyi kuracağız."

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Adem Büyük, Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | Yeni Malatyaspor 'nokta transferler' hedefliyor - Son Dakika Spor


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