Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 17 ismi kadrosuna kattı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 17 ismi kadrosuna kattı

Geçtiğimiz sezon küme düşerek bekleneni veremeyen Yeni Malatyaspor, pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırıldığı ligde, transfer döneminde 17 futbolcuyu kadrosuna takviye yaptı.

Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 17 ismi kadrosuna kattı, System.String[]

Geçtiğimiz sezon küme düşerek bekleneni veremeyen Yeni Malatyaspor, pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırıldığı ligde, transfer döneminde 17 futbolcuyu kadrosuna takviye yaptı.

Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonu için 4 Ağustos'ta başlayan yaz transfer dönemi 5 Ekim itibariyle son buldu. Geçtiğimiz sezon kötü bir dönem geçiren Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, bu süreci iyi değerlendirerek takıma 17 takviye yaptı.

Sarı-siyahlılarda, yeni sezon öncesi takımın başına deneyimli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu getirilirken transfer döneminde de takımın büyük çoğunluğu değişti. Bu süreçte Galatasaray'dan Adem Büyük'ü, Sparta Praha'dan Benjamın Tetteh'i, Santos'tan Chrıstıan Cueva'yı, Sarıyer'den Doğukan Emeksiz'i, Kayserispor'dan Eray İşcan'ı, Estudiantes'den Fernando Zuquı'yı, Atlético Talleres'den Guıdo Herrera'yı, Ballkani'den Jetmir Topalli'yi, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u, Giresunspor'dan Murat Akça'yı, Sparta Praha'dan Semih Kaya'yı, Lazio'dan Wallace'yi, Denizlispor'dan Zeki Yavru, Olcay Şahan ve Denizlispor'dan Ertaç Özbir'i, Wadi Degla'dan Karim Hafez ile en son Ludogorets forması giyen Jody Lukoki Yeni Malatyaspor'un kadrosuna dahil edildi.

Yeni Malatyaspor'da transfer döneminde takımdan gönderilen isimler ise Michael Donald, Fabian Farnolle, Arturo Mina, Robin Yalçın, Sakıp Aytaç, Eren Tozlu, Murat Yıldırım, Gökhan Töre, Bifouma, Remi Walter, Seth Sincere, Rahman Buğra ve Yiğithan Güveli oldu.

(İHA)

Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 17 ismi kadrosuna kattı
Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 17 ismi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Ağustos, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 17 ismi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

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