Yapımı tamamlanan ve bir süredir çevre düzenlemesi nedeniyle açılışı ertelenen Yeni Milas Devlet Hastanesi 7 Eylül'de hizmet vermeye başlayacak

2017 yılı içerisinde temeli atılan, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden Yeni Milas Devlet Hastanesi nihayet açılıyor. 14 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek yeni hastanede, 41 adet tek kişilik, 71 adet çift kişilik oda bulunuyor. Toplam 183 servis yatağı kapasitesi mevcut hastanede 13 yataklı 2'inci seviye yoğun bakım, 8 yataklı birinci seviye yoğun bakım, 10 kuvözlü birinci seviye yeni doğan yoğun bakim olmak üzere 21 erişkin, 10 yeni doğan toplam 31 yataklı yoğun bakım ünitesi yer alıyor.

4 genel ameliyathane 1 kadın doğum ameliyat salonu, 1 günübirlik ameliyat salonu olmak üzere 6 ameliyat salonu bulunan yeni hastanede toplam 32 poliklinik odası mevcut. 4 - 5 - 6 Eylül tarihleri arasında taşınma işlemleri yapılacağından mevcut 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi ve yeni yapılan binada sağlık hizmeti verilemeyecek.

Sağlık hizmetleri açısında son sistem ve modern bir yapıya sahip olan hastane bölge adına da büyük önem taşıyor. - MUĞLA