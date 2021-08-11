Üye Girişi
Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi - Son Dakika

Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi

11.08.2021 11:16

Son dakika: Bartın'ın ardından bir sel haberi de Sinop'tan geldi. Şehirde akşam saatlerinden beri etkili olan yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Ayancık ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan işçiler içeride mahsur kaldı. Bölgedeki bir hastane ise önlem amaçlı tamamen tahliye edildi.

Sinop'un batı ilçelerinde gece boyunca etkili olan sağanak, akarsuların debisinin yükselmesini ve taşmasına yol açtı. Kuvvetli yağışın etkisi sabah gün ağarınca ortaya çıktı.

ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

Ayancık ilçesinin ortasından geçen Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar gördü. Sel sularına kapılan bir araç sürüklendi. Aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

CNN Türk'e açıklama yapan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, ilçedeki bir fabrikada işçilerin mahsur kaldığını söyledi. Aliköy'de ise yaklaşık 100'e yakın vatandaşımızın kurtarılmayı beklediği öğrenilirken, bir hastanenin ise boşaltıldığı belirtildi.

*#*1095*#*

Sinop'ta gece saatlerinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yığma taştan bir istinat duvarı çökerek yanında park halinde olan otomobile hasar verdi. Şehirde etkisini hissettiren yağışlar nedeniyle gece 23.30 sıralarında Tarakçı Sokak'ta meydana gelen olayda, yığma taşla inşa edilmiş istinat duvar kenarlarını tuttuğu suya doyan toprak zemine dayanamadı. Duvarın küçük bir bölümü çökme meydana gelerek yanında park etmiş olan 06 ABK 057 plakalı otomobilde maddi hasara neden oldu.

*#*1964*#*

Diğer bir olay ise Enver Bahadır Caddesi üzerinde yaşandı. Sağanak yağışın etkisiyle yolun üzerine küçük çapta bir toprak kayması meydana geldi. Cadde üzerine kayan toprak yığını gelen iş makineleri ile kaldırıldı. Bu sırada gelen trafik polisleri çevrede önlem aldı. Cadde bir süre trafiğe durdurulduktan sonra tekrar açıldı.

*#*2334*#*

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, afetlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bartın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş, bir vatandaşımız kaybolmuştur. Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir. Gelişmeleri AFAD üzerinden takip ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor

Ayancık, Bartın, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD Kongresi'nde 27 senatör, Türkiye'de üretilen SİHA'ları şikayet etti! 11:57 ABD Kongresi'nde 27 senatör, Türkiye'de üretilen SİHA'ları şikayet etti! ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye 11:46 ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye "seyahat etmeyin" uyarısı Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı 11:24 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
11:14 "Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş 11:11 Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! 10:47 Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! 10:18 Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor 00:28 Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor

Son Dakika Haberleri
11:57 Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti
11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
11:23 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
11:13 Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 8,60'tan işlem görüyor
11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
11:10 Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti
11:01 Gram altın güne yükseliş ile başladı! Altının gram fiyatı 476 liradan işlem görüyor!
10:47 Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!
10:34 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti         
11:57
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü         
11:40
Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklandı Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklandı         
11:18
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı         
11:12
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!         
10:35
Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor         
08:11
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!         
22:13
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 12:04:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement