Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız - Son Dakika

Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız

21.04.2021 11:57
Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız, System.String[]

Son dakika: Dün gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ruhsar Pekcan'ın yerine Ticaret Bakanlığı'na getirilen Mehmet Muş'tan ilk açıklama geldi. Muş, "İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız" dedi.

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Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız

Ticaret Bakanlığı, Mehmet Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız - Son Dakika Ekonomi


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