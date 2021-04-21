Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız - Son Dakika
Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız
21.04.2021 11:57
Son dakika: Dün gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ruhsar Pekcan'ın yerine Ticaret Bakanlığı'na getirilen Mehmet Muş'tan ilk açıklama geldi. Muş, "İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız" dedi.
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21.04.2021 12:12:50. #1.11#
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