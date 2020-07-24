Son dakika... Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1311, Hindistan'da 740, Meksika'da 718...
Son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1311, Hindistan'da 740, Meksika'da 718 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 08:25
Kaynak: AA
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