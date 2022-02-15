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Son dakika: Yeni transferler gollerle damga vurdu - Son Dakika

Son dakika: Yeni transferler gollerle damga vurdu

15.02.2022 10:28
Son dakika: Yeni transferler gollerle damga vurdu

Gelen son dakika haberlerine göre Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken ara transfer döneminde yeni takımlarına dahil olan isimler bu hafta oynanan karşılaşmalarda toplam 14 gole katkı sağladı.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken ara transfer döneminde yeni takımlarına dahil olan isimler bu hafta oynanan karşılaşmalarda toplam 14 gole katkı sağladı.

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada oynanan 10 karşılaşmada toplam 25 gol atılırken, birçok yeni transferin gole katkı yapması ise dikkat çekti. Trabzonspor'un Başakşehir'den transferi Edin Visca, Konyaspor maçında attığı 2 golle yıldızlaşırken, üst üste 3 lig maçında da gole imza attı. Başakşehir'de galibiyeti getiren goller yine yeni transferlerden geldi. Pizzi ve Serdar Gürler takımlarını galibiyeti taşırken, Trezeguet ise bir asistle katkı sağladı. Antalyaspor'un Karagümrük'ü 3-0 yendiği karşılaşmada 3 golde yeni transferlerin imzası yer alıyor; Fernando 1 gol 1 asistle maçı tamamlarken, Mehmedi ise 1 gol attı. Kasımpaşa'nın evinde 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor maçında goller yeni transferler Mamadou Fall ve Muleka'dan geldi. Yeni Malatyaspor forması giyen Kenan Özer, Sivasspor'a 2-1 yenildikleri maçta takımının tek golüne imza atarken, Giresunspor'un yeni transferi Chiquinho da Fenerbahçe'ye gol atarak Süper Lig kariyerine golle başladı.

Beşiktaş'ın devre arasında kiralıktan dönen futbolcusu Kenan Kalafat, Hatayspor'un yeni transferi Benzia ve Göztepe'nin Galatasaray'dan kiraladığı Aytaç Kara da haftayı 1'er asistle tamamladı.

(İsmail Yasin Akçın/ İHA)

Son dakika: Yeni transferler gollerle damga vurdu
Son dakika: Yeni transferler gollerle damga vurdu
Son dakika: Yeni transferler gollerle damga vurdu
Son dakika: Yeni transferler gollerle damga vurdu

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Edin Visca, Başakşehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Yeni transferler gollerle damga vurdu - Son Dakika


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