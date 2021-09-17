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Yeni transferler Konyaspor'da mutlu - Son Dakika

Yeni transferler Konyaspor'da mutlu

17.09.2021 10:02

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yeni transferlerle daha da güçlendiklerini belirterek, "Transfer etmiş olduğumuz 9 futbolcumuzun aileleri ve kendileri bizlere emanet." dedi.

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yeni transferlerle daha da güçlendiklerini belirterek, "Transfer etmiş olduğumuz 9 futbolcumuzun aileleri ve kendileri bizlere emanet." dedi.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyspor'da yeni transferle daha önce resmi sözleşme imzalanan Serdar Gürler, Ahmed Hassan, Paul-Jose Mpoku, Konrad Hubert Michalak, Soner Diken, Endri Çekiçi, Nafican Yardımcı, Oğulcan Ülgün ve Ekrem Kayılıbal için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Yeşil-beyazlı kulüp tarafından bir otelde gerçekleştirilen tanıtımda, Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen'in yanı sıra 9 futbolcu yer aldı. ???????Özgökçen, burada yaptığı konuşmada, sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

İlhan Palut ve ekibinin takımı bir kolej havasında yönettiğini vurgulayan Özgökçen, şunları kaydetti:

"İnşallah bu güzel başlangıç aynı şekilde devam eder. Dört haftalık periyotu incelediğimizde, takımımızın mücadele gücünden, performanslarını 90 dakika sahaya yansıtmalarından dolayı gayet mutluyuz. Takım ve teknik ekip bir aile havasında çalışıyor. Oldukça başarılı bir şekilde de sonuçlar alıyoruz. İnşallah almaya da devam edeceğiz. Kulübümüze fazla maliyet getirecek transferlerden kaçındık. Harcama limitimiz sapmalarla birlikte 123 milyon liraya ulaştı. Birçok kulüp limitlere takılırken bizim hala 10 milyon liranın üzerinde transfer limitimiz söz konusudur. Bunu da gerekli gördüğümüz takdirde ara transfer döneminde kullanabiliriz. "

Özgökçen, Konyaspor için güzel projelerinin olduğunu bunları da ilerleyen dönemlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Bu hafta deplasmanda GZT Giresunspor ile 5. hafta maçına çıkacaklarını hatırlatan Özgökçen, "Belki sezonun en zor maçlarından birine çıkacağız. Giresunspor 4 haftadır henüz galibiyetle tanışamamış bir takım. En son oynadıkları Aytemiz Alanayaspor maçında yüzde 63 gibi bir oranla topa sahip olmuşlardı. Evlerinde kendileri açısından en önemli maça çıkıyorlar. Çok dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Özgökçen, Konyaspor Kulübü'nde aile ortamının oluştuğunu vurgulayarak, "Transfer etmiş olduğumuz 9 futbolcumuzun aileleri ve kendileri bizlere emanet. Konya şehrinde Konyaspor'da onları misafir etmek bizim görevimiz. Kulübüze bağlı tüm sporcularımızı kendi çocuklarımızdan hiçbir şekilde ayırt etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-Futbolcu görüşleri

Yunanistan'ın Olimpiakos kulübünden kiralanan Ahmed Hassan, Konyaspor için en iyi performansını sergileyeceğini söyledi.

Konyaspor taraftarını yakından tanıdığını dile getiren Ahmed Hassan, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga formasıyla Konyaspor'a karşı oynadığı maçı ve Konyaspor taraftarının yaşattığı atmosferi unutamadığını dile getirdi.

Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Endri Çekiçi ise Konya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Çekici, "Konyaspor için elimden gelenin en iyisini yaparak takımımızı en yukarılara taşımak istiyorum." şeklinde konuştu.

Konyaspor'da olmaktan mutlu olduğunu kaydeden Jose Mpoku da sakatlığının geçtiğini ve takımla birlikte çalışmalara başladığını belirtti.

Konyaspor'un 800. golünü kaydeden Soner Dikmen ise "800. golü attığımda tarifsiz duygular içerisindeydim. Benim için unutulmayacak güzel bir anı oldu. İleride çocuklarıma anlatacak güzel bir anı olarak kalacak bende." dedi.

Yeni transferler Konyaspor'da mutlu
Yeni transferler Konyaspor'da mutlu
Yeni transferler Konyaspor'da mutlu
Yeni transferler Konyaspor'da mutlu

İttifak Holding, Konyaspor, Transfer, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni transferler Konyaspor'da mutlu - Son Dakika Spor


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