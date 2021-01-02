Yeni yılın ilk günlerinde çocukların hediyeleri evlerinde verildi - Son Dakika

Yeni yılın ilk günlerinde çocukların hediyeleri evlerinde verildi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin:

"Çocuklarımızı evlerinde ziyaret ederek, yeni yıl hediyelerini verdik"

BİLECİK - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, yeni yılın ilk günlerinde çocukları evlerinde ziyaret ederek, hediyelerini verdi.

Eşi Serpil Şahin ile birlikte çocuklar ve ailelerinin yeni yıllarını kutlayan Başkan Şahin, en büyük dileğinin tüm çocuklarının yüzlerinin her zaman gülmesi olduğunu ifade etti. Bilecik Belediyesi'nin birçok birimiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve esnaf için yardım çalışması başlattığını kaydeden Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi olarak çocuklara büyük önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bilecik Belediyesi olarak özellikle pandemi nedeniyle başta esnaf ve vatandaşlarımız olmak üzere elimizden gelen imkanları paylaşmaya çalıştık. İlgili birim çalışanlarımız bir yandan işyerleri kapalı olan esnafımıza koli paketlerini dağıtırken diğer yandan ihtiyaç sahibi ailelerimize et ve benzeri yardımları yaptık. Bugün de Serpil hanım ile birlikte çocuklarımızı evlerinde ziyaret ederek, yeni yıl hediyelerini verdik. Bu duygu ve düşüncelerle bütün hemşerilerim ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Serpil Şahin ise 2021 yılının başta sağlık ve mutluluk getirmesi dileğini belirterek, vatandaşların yeni yılını kutladı.