Son dakika! Yeni Zelanda'da bıçaklı saldırının ardından terörle mücadele yasasında değişiklik planı - Son Dakika

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Auckland kentindeki bir süpermarkette dün gerçekleştirilen bıçaklı saldırının ardından terörle mücadele yasasında değişiklik sözü verdi. Hazırlanan yasa tasarısına göre "terör saldırısına yol açabilecek planlama ve hazırlık" suç sayılacak.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde terör örgütü DEAŞ'a ilgi duyduğu belirtilen ve 7/24 polis gözetiminde olan saldırganın dün gerçekleştirdiği bıçaklı saldırının yankıları sürüyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bugün düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele yasasını sıkılaştırma sözü verdi. Ardern, "Parlamento faaliyete geçer geçmez bu işi tamamlayacağımıza söz veriyorum. Bu, yasayı mümkün olan en kısa sürede ve en geç bu ayın sonuna kadar geçirmek için çalışmamız anlamına geliyor" dedi. Hazırlanan yasa tasarısı, terör saldırısına yol açabilecek "planlama ve hazırlığı" suç sayıyor. Uzmanlar da değişikliğin, saldırganların serbest kalmasının önünü açan yasal boşluğu doldurduğunu ifade ediyor.

Temmuz ayında hapisten çıkmış

Auckland'de dün girdiği süpermarketten aldığı bıçakla içeride dehşet saçan Sri Lanka uyruklu 32 yaşındaki saldırgan, 6 kişiyi yaralamıştı. Yaralı sayısı 7 olarak güncellenirken, 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin müdahalesiyle saldırı anından 60 saniye sonra etkisiz hale getirilen saldırganın 3 yıldır hapiste olduğu, Temmuz ayında serbest kaldığı öğrenildi. Dün yaptığı açıklamada olayı "terör saldırısı" olarak nitelendiren Başbakan Ardern, ülkeye 2011 yılında gelen saldırganın terör örgütü DEAŞ'a ilgi duyduğunu ve güvenlik kurumları tarafından iyi tanındığını belirtmişti. Saldırganın, 2016 yılında sosyal medya hesaplarından bıçaklı saldırı planları, şiddet içeren videolar ve şiddet yanlısı aşırılığı savunan yorumları ile DEAŞ'a yönelik sempati mesajları sonrası polisin dikkatini çektiği öğrenildi. Mayıs 2017'de Suriye'ye gittiği belirtilen saldırganın Auckland Havaalanında tutuklandığı, evinde de av bıçağı bulunduğu, ancak kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi. Ağustos 2018'de tekrar bıçak satın alan saldırganın tutuklanarak hapse konulduğu öğrenildi. Temmuz ayında serbest bırakılan saldırgan, polis gözetiminde bulunurken, Başbakan Ardern dünkü açıklamasında adamın artık kanunen hapiste tutulamadığını ifade etmişti.

Öte yandan, saldırının ardından Auckland Emniyet Müdürü Andrew Coster yaptığı açıklamada, "Gerçek şu ki, birini 7 gün 24 saat gözetlerken her zaman hemen yanında olmanız mümkün değil. Ekipler olabildiğince çabuk müdahale etti ve korkunç bir şekilde daha fazla yaralanmayı önlediler" ifadelerini kullanmıştı. - WELLINGTON