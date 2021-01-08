Son dakika... Yeni Zelanda'da köpek balığının saldırdığı sanılan genç kadın öldü - Son Dakika

Yerel basınında çıkan haberlerde, kadına sahilde yapılan acil müdahale girişimlerinin başarısız olduğu bildirildi.

Yeni Zelanda'da son 8 yılda ilk kez köpekbalığı saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Polis, Marlow'un ölümüne dair "İşaretler, bir köpek balığı tarafından yaralandığını gösteriyor." açıklamasını yaptı.

The Guardian 'ın haberine göre, olay, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinin 153 kilometre güneydoğusunda yer alan Waihi sahilinde yaşandı. Sahilde yüzerken birden çığlık atmaya başlayan 19 yaşındaki Kaelah Marlow'un denizden bacağından yaralanmış halde çıkarıldığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

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