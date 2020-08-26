Son Dakika: Yeni Zelanda saldırısından yaralı kurtulan Mustafa Boztaş, mahkemede teröriste seslendi - Son Dakika

KUALA Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlenen, 51 kişinin şehit olduğu ve 49 kişinin yaralandığı saldırılardan yaralı kurtulan Türkler'den Mustafa Boztaş, terörist Brenton Tarrant ile yüzleşti.

Yargılamanın 3. günü duruşmasına katılan Boztaş, teröriste hitaben, "Sen yalnız başına geçmişten başka hiçbir yerde yaşayamazsın." dedi.

Boztaş, teröristin nefes almasına rağmen bir ölü olduğunu ifade ederek, "Sen sadece yalnız, korkak ve sonsuza kadar acı çekecek önemsiz bir katilsin." ifadelerini kullandı.

Teröristin normal insanlardan farklı olarak geçmişi unutamayacağını söyleyen Boztaş, "Bunun iki sebebi var. İlk sebebi, senin hiçbir geleceğin yok. İkinci sebebi ise sen bir insan değilsin. Hayvan bile değilsin, zira hayvanlar dünyaya faydalı yaratıklardır. Hatırlanacaksın, sadece ama korkak bir katil olarak." diye konuştu.

Boztaş, terörist Tarrant'a, "Sen, ten renginin ötesinde her insanın aynı olduğunu anlamayacak kadar aptalsın." diye hitap etti.

Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşlarından Mustafa Boztaş, bacağına aldığı ilk kurşundan sonra caminin penceresini eliyle kırarak kaçmış ve birkaç saniye farkla sağ kurtulmuştu.

Boztaş, yaşadıklarını, "Terörist hepimize ateş etmeye başladı. İlk başta bacağıma geldi. Sonra gitti. Şarjör mü değişti bilmiyorum ama ses bir anda kesildi. O ara yukarı baktım, kimse yoktu. Pencereyi elimle kırdım ve o anda kaçtım. 2-3 saniye geç kalsaydım ölmüştüm. Teröristin çektiği görüntüde öyle gözüküyor. Beni kaçarken çekmiş." cümleleriyle anlatmıştı.