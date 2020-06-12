Son Dakika: Yenice'de KHGB seçimi yapıldı

Son dakika haberleri: Çanakkale'nin Yenice ilçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Başkanlığının 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Başkanlığının 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Yenice ilçe Kaymakamı Ahmet Başer, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Oktay Arslan, Hilmi Ünal, MHP İl Genel Meclis Üyesi Recai Ertan ile köy muhtarlarının katıldığı 2020 yılı olağan genel kurulu Yenice Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan kurulu oluşturuldu. KHGB tüzüğü gereğince il genel meclis üyelerinden iki, diğer üyelerden iki olmak üzere toplam dört asil, üç yedek encümen üyesi seçildi.

Yapılan seçimde, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Hilmi Ünal 56 oy, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Oktay Arslan 54 oy, Nevruz Köyü Muhtarı Mete Boyuneğmez 42 oy, Engeci Köyü Muhtarı Metin Yakıt 40 oy alarak asil üyeliğe seçildiler. - ÇANAKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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