Çanakkale'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ekim ve satışı yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; 100 gr kubar esrar, 25 gr. kenevir tohumu, 1 adet fotokapan, 103 adet 9 mm. çapında tabanca mühimmatı, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla uyuşturucu maddelere el konulurken, 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. - ÇANAKKALE
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika... Yenice'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika