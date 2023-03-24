Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nda! - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nda!

24.03.2023 17:23

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifak protokolüne imza atacak. Erbakan, 4 gün önce yaptığı açıklamada partisinin hiçbir ittifakta yer almayacağını söyleyerek cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurmuştu.

AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partisi de katılma kararı aldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ittifak protokolüne imza atacak. Parti temsilcileri, ittifak protokolünü teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) götürdü.

"MİLLİ DURUŞUN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKTI"

İttifak protokolünü YSK'da imzalayan Cumhur İttifakı, basın açıklaması yaptı. YSK önünde yapılan açıklamada ilk olarak MHP'li Fethi Yıldız şunları söyledi: " 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli duruşun sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat yapılan idari reformla perçinlenerek milli şuura dönüşmüştür. Cumhur İttifakı haklının güvencesidir, doğrunun tarafıdır, demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir.

"SEÇİMLER DEMOKRASİNİN GÖRÜNEN YÜZÜDÜR"

Öncelikle depremin yaralarını sarmak, ihya sürecini tamamlamak hedefimizdir. İttifakımız gücünü ve kararlılığını aziz milletinden almaktadır. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacaktır. Yurt dışında 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecektir. Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür, ülkemize ve milletimize mübarek olsun."

"MENFAATLER İÇİN KATILDIK"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe şöyle konuştu: "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde menfaatler için katıldık. Genel Başkanımız saat 18:00'de geniş bir açıklama yapacaktır."

"İTTİFAKIN GENİŞLEMESİ İÇİN TEMASLARDA BULUNDUK"

BBP'li Ahmet Yelis şu ifadeleri kullandı: "Cumhur İttifakımızın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. İttifakımızın genişlemesi noktasında Yeniden Refah'la temaslarda bulunduk. İnşallah Cumhur İttifakımızın genişlemesi sandıkta daha geniş anlamda olacak. Türk Milleti birinci turda sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar Cumhurbaşkanı olma görevini verecek. Başta sayın Cumhurbaşkanının seçilmesi, BBP olarak TBMM'de en üst derecede seçilme noktasında gayretlerimiz olacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum."

"AHLAKİ VE SİYASİ UZLAŞMA TEMELLİ BİR BİRLİKTELİK"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da, " Ak Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi bir araya gelmek suretiyle Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturdular. Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler özgün kimliklerini ve hükmi şahsiyetlerini temsil ederek ittifaka katılmaktadır. Ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Bu ittifak milli duruşun temsilidir. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye'yi her açıdan lider ülke haline getirmek için azim ve gayretteyiz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerde ittifaklarını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Bu kapsamda Ak Parti'de Yeniden Refah Partisi ile 11 Mart'ta dirsek temasına geçti. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Fatih Erbakan'ı Cumhur İttifakı'na katılmaya davet etti. Ancak Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını ve seçimlere parti olarak gireceklerini söyledi.

AK PARTİ'YE KAPIYI KAPATMAMIŞTI

Bu gelişme üzerine cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunan Erbakan, katıldığı bir canlı yayında kapıları da açık bıraktı. Parti teşkilatında yapılan toplantıda AK Parti ile ittifak teklifinin yüzde 60 oranında reddedildiğini söyleyen Erbakan, "Derlerse ki, bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirilip cevap verebiliriz" diye konuştu.

YORUMLAR (29)
  • Uğur Yazıcı: Yapman gerekeni yaptın Sayın Erbakan,Tebrikler... Cevap Yaz 25 23 Yayından Kaldır
  • Kaan Arslan: Cumhurbaşkanımızdan sonra sen geliyorsun birdaha ki seçimlerde yüksek oy alacağını düşünüyorum vatana millete hayırlı olsun doğru karar verdiniz. Cevap Yaz 12 14 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Eskiden bir yarışma vardı Çarkıfelek diye ne seyrederdik bee :)) Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
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