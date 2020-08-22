Son dakika... YENİKAPI'DA ÇOCUKLARA YUNUS SÜRPRİZİ - Son Dakika

Son dakika... YENİKAPI'DA ÇOCUKLARA YUNUS SÜRPRİZİ

Son dakika gündem haberi... Yenikapı'da denize gelen çocuklar, iki yunus görünce neşeli anlar yaşadı.

Son dakika... YENİKAPI'DA ÇOCUKLARA YUNUS SÜRPRİZİ, System.String[]

Yenikapı'da  denize gelen çocuklar, iki yunus görünce neşeli anlar yaşadı.

Hafta sonunu deniz kenarında geçirmek isteyen aileler, Yenikapı'yı tercih etti. Sabah erken saatlerde gelenler, buradan denize girdi. Çocuklar  bu sırada hiç unutmayacakları bir sürprizle karşılaştı. Yunus balıkları önce uzaktan yüzen vatandaşlara eşlik etti. Daha sonra yüzenlerin yaklaşık 10 metre kadar yanına yaklaşan yunuslar, çocukları neşeli anlar yaşattı.

Çocukların yunus balıklarını görünce yaşadıkları anlar cep telefonuyla kaydedildi

- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 12:36

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... YENİKAPI'DA ÇOCUKLARA YUNUS SÜRPRİZİ - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı Çankırı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere kısıtlama getirildi Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi "Polisim" deyip trafikte dehşet saçmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü         
14:51
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz         
14:45
Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak Gelirini 1 milyar dolara çıkarması beklenen Messi, Ronaldo'nun ardından ikinci olacak         
14:35
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum         
14:01
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum         
13:49
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü         
12:55
Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü Son dakika haberleri! Red Hot Chilli Peppers'ın eski gitaristi Jack Sherman öldü         
12:55
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım 4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım         
12:12
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor         
11:32
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi? Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?         
11:17
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor         
11:09
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu         
11:05
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum         
10:32
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu         
10:25
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin         
10:03
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı         
09:48
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi         
09:42
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı         
09:22
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti         
09:08
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz         
09:06
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı         
09:03
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu         
09:02
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı         
08:29
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü         
08:18
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı         
23:39
Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi Trump yine Erdoğan'la ilişkisinden bahsetti: Bir ülkenin lideri çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi         
21:19
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 19:10:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... YENİKAPI'DA ÇOCUKLARA YUNUS SÜRPRİZİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei