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Son Dakika! Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı - Son Dakika

Son Dakika! Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı

25.09.2021 08:31

Son dakika! Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

Son Dakika! Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı

Kıyı Emniyetinden Kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

" Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çatışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."

Son Dakika! Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı

Yeniköy, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Yeniköy'de Türk ve Rus bandralı iki kuru yük gemisi çarpıştı - Son Dakika
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