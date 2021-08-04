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YK Enerji'den rahatlatan açıklama: "Her türlü tedbir alınmış durumda" - Son Dakika

YK Enerji'den rahatlatan açıklama: "Her türlü tedbir alınmış durumda"

04.08.2021 11:40
YK Enerji'den rahatlatan açıklama:

Muğla'da 7 gündür etkili olan orman yangınlarında en hassas bölgelerin başında gelen Kemerköy Termik Santral yönetimi, bölgede her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

Muğla'da 7 gündür etkili olan orman yangınlarında en hassas bölgelerin başında gelen Kemerköy Termik Santral yönetimi, bölgede her türlü tedbirin alındığını açıkladı. Termik Santral olarak bir yandan bölgedeki yangınlara gerekli desteği verirken, diğer yandan da santral bölgesinde söndürme ekiplerinin yanı sıra kendilerinin de her türlü tedbiri aldıklarını belirten YK Enerji Yönetimi, açıklaması ile adeta yüreklere su serpti.

YK Enerji Yönetimi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Milas'ın Çökertme-Mazı-Gökbel mevkisinde devam eden orman yangınının Milas Ören'de bulunan Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşması ile ilgili olarak güncel gelişmeler ışığında kamuoyunu yeniden bilgilendirmek istiyoruz.

1984 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri, 1050 MW kurulu gücü ile tek başına Türkiye'nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2'sini karşılamaktadır ve baz yük santrali olma özelliğiyle ülkemizin en önemli milli servetlerinden biridir. Santralimize yönelik yangın tehlikesi ortaya çıktığından itibaren yangınla mücadelede devletimizin tüm ilgili birimleri ile koordineli bir çalışma yürütmekteyiz. Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri'nin hissedarı olan şirketlerden ve tüm ortaklıklarından bu süreçte itfaiye, yangın söndürme araçları, arazözler ve iş makineleri, yangın uzmanları ve ekipler konuşlandırılmıştır. Ayrıca yangınla mücadelede Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler ve birçok şirket, itfaiye, acil müdahale ekip ve ekipman, iş makinesi desteği sağlamıştır" dedi.

"Devletimiz müdahale ediyor"

Sürecin başından itibaren devletin Kemerköy Bölgesi'nde yangına müdahale ettiğini ve tedbirlerin de alındığını aktaran YK Enerji Yönetimi, "Santralimizde çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsur bulunmadığı gibi, olumsuzluğa neden olabilecek durumlara karşı sahada gerekli tüm tedbirler alınmıştır" açıklamasında bulundu.

"Talepleri de karşılıyoruz"

Bir yandan bölgede tedbirler alınırken diğer yandan çevre köylerden gelen yardım taleplerine de imkanları doğrultusunda destek vermeye devam ettiklerini belirten YK Enerji Yönetimi "Bunlara ek olarak yangın felaketi bittikten sonra da başta ağaçlandırma olmak üzere bölgedeki yaraların sarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" diyerek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve alevlerle mücadele eden herkese teşekkür ettiler. - MUĞLA

YK Enerji'den rahatlatan açıklama: Her türlü tedbir alınmış durumda

Türkiye, Yeniköy, Yangın, Enerji, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa YK Enerji'den rahatlatan açıklama: 'Her türlü tedbir alınmış durumda' - Son Dakika


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