Son Dakika | Yenilenen spor alanlarına 904 metreküp beton döküldü - Son Dakika

Son Dakika | Yenilenen spor alanlarına 904 metreküp beton döküldü

Son dakika haberi... Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında eskiyen spor alanlarını yenilemeye devam ediyor.

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında eskiyen spor alanlarını yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 25 spor sahasının zeminine 904 metreküp beton döktü. Tesislerin kısa sürede yenilenerek, hizmete açılması planlanıyor.

Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi


Bayraklı Belediyesi, ilçedeki eskiyen spor alanlarında yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 25 spor sahası baştan aşağı yenileniyor. 6 tenis kortu ve voleybol sahaları ile 19 basketbol sahasının revizyon çalışmalarında ekipler, saha zeminlerine 904 metreküp C20 beton döktü. Boyama işlemi devam eden çalışmalarda daha sonra akrilik zemin yapılıp, basketbol potaları ve voleybol ile tenis kortu direkleri montajı gerçekleştirilecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlamasıyla sahalar hizmete açılacak.


Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizdeki eskiyen spor alanlarını tamamen yeniliyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ekiplerimiz, belirlenen sahalarda çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaç olan her spor alanını yenileyip, daha modern hale getirerek, kullanıma sunacağız" dedi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı, Tenis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yenilenen spor alanlarına 904 metreküp beton döküldü - Son Dakika

Son Dakika

19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 19:18 Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 10:04 Türkiye, koronavirüse karşı Filistin'e 5 milyon dolar hibe edecek
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu yine kadroda
20:06
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 20:14:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Yenilenen spor alanlarına 904 metreküp beton döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]