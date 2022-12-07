Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan Bolu'da yakalandı - Son Dakika
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan saldırgan Bolu'da yakalandı

07.12.2022 20:10

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı partisinin genel merkezinde dört bıçak darbesiyle yaralayıp kaçan saldırgan, Bolu Otobüs Terminali'nde yakalandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara Çankaya'daki partisinin genel merkezinde Serhat K. tarafından kalçasından bıçaklandı. Dört bıçak darbesi alan Yılmaz kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan olayın ardından kayıplara karıştı.

HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" ifadelerine yer verildi.

"DURUMU İYİ"

Eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt, "Öztürk Yılmaz baygınlık geçirdi ancak şu an durumu iyi" dedi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Yılmaz'ı bıçakla yaralayan saldırgan Serhat K.'yi Bolu Otobüs Terminali'nde yakaladı. Saldırgan gözaltına alındı.

EMNİYET, TWİTTER'DAN DUYURDU

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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