Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, ilçede trafiğe kapalı bir caddeyi "Çocuk Sokağı"na dönüştürüyor.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin görüşlerine yer verildi.

"Çocuk Sokağı" projesi ile çocukların gelişimine ve hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sunmak istediklerini belirten Beşikci, "İlçemizdeki çocukların düşlerini gerçekleştirebileceği sosyal, zihinsel ve dil gelişimlerine katkı sağlayacak oyunlarla psikomotor becerilerini geliştirecekleri, takım bilinci, empati kurma, işbirliği yapma, koordinasyon sağlama, stratejik ve yaratıcı düşünebilme gibi nitelikler kazanabilecekleri onlara özel bir park inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşikci, şunları kaydetti:

"Trafiğe kapalı bir alanda bulunacak 'Çocuk Sokağı'nda mini futbol ve basketbol sahası, kaykay pisti, bisiklet yolu, koşu parkurları, meyve bahçeleri, çocuk oyun grupları, renkli yumuşak zemin, macera park, çizgi oyun alanları ve oturma alanları inşa edilecek. Bölgemizde bir ilk olacak olan Çocuk Sokağı'nda ayrıca çocuklarımız için çeşitli sürprizlerimiz de olacaktır. Projemizin şimdiden ilçemize ve biricik çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."