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"Yer altındaki saklı cennet" yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunmaya hazırlanıyor - Son Dakika

"Yer altındaki saklı cennet" yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunmaya hazırlanıyor

05.06.2021 11:04

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve "Yeraltındaki saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

Doğu Karadeniz'in ve Trabzon'un en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve "Yeraltındaki saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

Düzköy ilçesine bağlı Çal beldesinde bulunan mağara, içindeki muhteşem doğal şekilleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile kademeli normalleşme döneminde ziyaretçilerini bekliyor.

Deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte bulunan, dışındaki doğal güzellikleriyle de göz kamaştıran Çal Mağarası, İl Özel İdaresince ahşap yürüyüş yolu ve ışıklandırma yapılarak 2003 yılında ziyarete açıldı.

Üzerinde tarihi kale bulunan ve içinden dere akan mağara, ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Dünyanın en uzun mağaraları arasında yer alan Çal Mağarası, içinden geçen deresiyle ziyaretçilerini karşılıyor. "Yeraltındaki saklı cennet"in girişinden 200 metre sonra ayrılan sol kolunda 150, sağ kolunda ise 400 metrelik ahşap yürüyüş yolu bulunuyor.

Yağışlı mevsimlerde 1,5 metreye yükselen suyun derinliği, yaz aylarında 25 santimetreye kadar düşüyor. Üzerinde bulunan kalesindeki çayevi ve yöre mutfağıyla da dikkati çeken Çal Mağarası, koronavirüs döneminde en sakin günlerini yaşadı.

Kademeli normalleşme döneminde ise yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından biri olmaya hazırlanan mağara, salgın tedbirleri kapsamında kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, Karadeniz'in en önemli doğal ve turistik mekanlarından Çal Mağarası'nnı tabiat güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu vurguladı.

"Çal Mağarası her açıdan çok daha cazip hale gelecektir"

Zorluoğlu, mağarayı daha cazip hale getirmek için gayret gösterdiklerini, çalışmalar kapsamında mağara içindeki ahşap yürüyüş yolunun paslanmaz çelik olarak yenilendiğini dile getirdi.

Mağaranın, doğal güzelliğinin yanı sıra dünyanın en uzun ikinci mağarası olma özelliğini de taşıdığını işaret eden Zorluoğlu, "Mağara içi acil durum planına göre kamera sistemi, aydınlatma sistemleri, alarm sistemleri, acil durum çıkış noktaları düzenlenmiştir. Şimdi de ziyaretçilerimize hizmet verecek bilet ve ürün satış alanı, kafe ve seyir terasının yapım çalışmaları sürüyor. Kısa sürede tamamlayacağımız çalışmalarımızla Çal Mağarası her açıdan çok daha cazip hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, Çal Mağarası'nın sadece Trabzon ve Türkiye için değil dünya için de çok önemli bir miras olduğunu vurgulayarak, "Yeni turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerimizin mağaramızı görmek için yoğun ilgi göstereceklerini düşünüyoruz. Koronavirüs salgını dolayısıyla tüm tedbirlerimizi aldık. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için hazırız. Hem bulunduğu konum itibarıyla hem de özellikleriyle mağara, ziyaretçilerine doyumsuz anlar sunacaktır." diye konuştu.

Yer altındaki saklı cennet yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunmaya hazırlanıyor
Yer altındaki saklı cennet yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunmaya hazırlanıyor
Yer altındaki saklı cennet yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunmaya hazırlanıyor
Yer altındaki saklı cennet yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunmaya hazırlanıyor

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Trabzon, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yer altındaki saklı cennet' yerli ve yabancı turistlere görsel şölen sunmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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