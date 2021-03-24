Son dakika: Yeraltından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı - Son Dakika

Son dakika: Yeraltından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı

24.03.2021 16:36

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeraltından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı Gece bir anda başlayan ve saatlerce süren balyoz ve patlama sesleri nedeniyle uyuyamayan mahalleli yardım istedi Gültepe Mahalle Muhtarı Veysel Yayla: "Yeraltında gelen değişik sesler nedeniyle rahat uyku uyuyamaz olduk" Jeoloji...

Yeraltından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı

Gece bir anda başlayan ve saatlerce süren balyoz ve patlama sesleri nedeniyle uyuyamayan mahalleli yardım istedi

Gültepe Mahalle Muhtarı Veysel Yayla:

"Yeraltında gelen değişik sesler nedeniyle rahat uyku uyuyamaz olduk"

Jeoloji Yüksek Mühendisi Hakan Şekerci:

"Sesler daha çok kaçak bir kazıyı andırıyor"

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde üç gece önce aniden ortaya çıkan ve saatlerce devam eden garip sesler, mahalleliyi uykusuz bıraktı. Yeraltından gelen balyoz ve patlama sesleri nedeniyle rahata uyku uyuyamayan vatandaşlar, seslerin kaynağının bulunması için yardım istedi.

Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bulunan Çiğdem Caddesinde yaklaşık 3 gündür gece belirli saatlerde oluşan patlama, balyoz ve çeşitli sesler mahalledeki vatandaşları korkutmaya başladı. Geceleri uyuyamayan vatandaşlar seslerin ilk gelmeye başladığında polis, belediye ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Vatandaşlar seslerin asfalt üzerinde hissedilmesi ve evlerin içerisinde oluşan seslerden dolayı geceleri sürekli olarak uyandıklarını söyledi. Yardım talebi üzerine mahalleye gelen AFAD ve belediye ekipleri, seslerin net bir şekilde duyulduğu caddenin farklı noktalarında özel araçlarla dinleme yaptı. Bölgede ilk defa duyulan seslerden sonra yer altında oluşan boşlukların birleşmesi ya da kaçak kazı yapıldığı yönünde bir takım söylemler ortaya atıldı. Kaynağı belirsiz seslerin olası depremin habercisi olabileceği dedikodularının kulaktan kulağa yapılması nedeniyle vatandaşların korkusu devam ediyor.

"Balyozla duvara vurur gibi ya da havai fişek atılmış gibi sesler geliyor"

Gece saatlerinde seslerin geldiğini, çok rahatsız olduklarını anlatan Gültepe Mahalle Muhtarı Veysel Yayla; "Geçtiğimiz Pazartesi ve Salı akşamı sesler gelmeye başladı. Bu sesler gece saat 02.30 sıralarında başlıyordu. Pazartesi günü sabah 05.00 sıralarında bitti. Salı gecesi başlayan sesler ise yine sabah saat 10.30'a kadar devam etti. Değişik sesler geliyordu. Örneğin balyozla duvara vurur gibi ya da havai fişek atılmış gibi sesler geliyor. Ses tonları değişiyordu. Vatandaşlarda bir tedirginlik oluştu. Deprem olabilir ya da yer altı kayması olabilir diye şüphelendik. Salı gecesi caddenin etrafında oturan vatandaşlar uykularından kalktılar, baya rahatsız oldular. Yeraltında gelen değişik sesler nedeniyle rahat uyku uyuyamaz olduk" dedi.

"Sesler daha çok kaçak bir kazıyı andırıyor"

Elektronik cihazlarla da rahat bir şekilde kaydedilebilen sesleri inceleyen Jeoloji Yüksek Mühendisi Hakan Şekerci ise, seslerin muhtemel bir depremin habercisi olabileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Seslerin hem gece hem de gündüz takip edilmesi gerektiğine vurgu yapan Şekerci, şunları kaydetti:

"Hem gece hem de gündüz bu seslerin takibi yapılmalı. Herhangi bir değişik durum var mı? Sadece gece mi oluyor yoksa gündüz de devam ediyor mu diye. Onu artık biraz daha AFAD'ın gelişmiş sistemleriyle takip edilmeli. Anladığım kadarıyla çevredeki binalarda ve altyapılarda herhangi bir zarar söz konusu değil. Çevrede bir su kesintisi de söz konusu değilse aldığımız ses kayıtlarını dinlediğimiz zaman daha çok yapılan bir kazı izlenimi veriyor bize. Resmi kurumlarda da böyle bir çalışma olmadığı bildirildi. Bölgede gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ve inceleme yapılması gerekiyor. Şuanda söylenmesi gereken vatandaşların takip evlerinde herhangi bir hareket var mı veya alt yapıda herhangi bir göçme var mı diye kısaca değerlendirme yapmak ve izlenmesi gereken bir durum. Depremle alakası yok. İncelediğimiz zaman bölgede etkin olabilecek bir fay hattı MTA'nın verilerine göre zaten yok. Kaçak kazı gece seslerin duyulması biraz daha ona yorumlayabiliriz. Sesi dinlediğimiz zaman genelde balyoz sesi ve daha öncede patlama sesi duyulmuş"

Son dakika: Yeraltından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı
Son dakika: Yeraltından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı
Son dakika: Yeraltından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı
Son dakika: Yeraltından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı

Patlama, Denizli, Salı, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Yeraltından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı - Son Dakika


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