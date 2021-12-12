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Son dakika: YERE DÜŞEN CÜZDANI ÇOCUĞA ALDIRIP, CEBİNE ATTI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI - Son Dakika

Son dakika: YERE DÜŞEN CÜZDANI ÇOCUĞA ALDIRIP, CEBİNE ATTI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

12.12.2021 11:28

Son dakika haberi... ADANA'da yolda gördüğü cüzdanı yanındaki 6 yaşlarındaki çocuğa aldırıp, cebine atan 35 yaşlarındaki kişi, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

ADANA'da yolda gördüğü cüzdanı yanındaki 6 yaşlarındaki çocuğa aldırıp, cebine atan 35 yaşlarındaki kişi, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Durumu güvenlik kamerasından tespit ederek, polise giden Hanifi Ateş Bir çocuğun böyle bir olaya alet edilmesine çok üzüldüm. Bu kişinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum dedi.

Olay, 7 Aralık'ta saat 14.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aracını satan Hanifi Ateş, eşi ve çocuğuyla birlikte bankaya giderek, paranın bir kısmını hesabına yatırdı. Daha sonra kira borcunu ödemek ve çocuğuna kışlık kıyafet almak için 4 bin lira civarındaki miktarı cüzdanına koyan Ateş, caddede ailesiyle yürümeye başladı. Bu sırada cüzdanı yere düşen Ateş, durumu fark etmeyip, yoluna devam etti. Ateş, dakikalar sonra cüzdanının olmadığını anladı. Bankanın olduğu bölgeye dönen Ateş, cüzdanı aradı fakat bulamadı. Ateş, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından düşen cüzdanının alındığını tespit edip, polise gitti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; 35 yaşlarında bir kişinin 6 yaşlarındaki bir çocuğa yerdeki cüzdanı işaret ettiği, çocuğun ise cüzdanı alarak kazağının içine sakladığı, daha sonra kişinin çocuktan cüzdanı alıp, cebine attığı görüldü. Yaşadıkları karşısında şaşkın olduğunu belirten Ateş Cüzdanımda ev sahibine ödeyeceğim 4 bin lira kira bedeli vardı. Bir çocuğun böyle bir olaya alet edilmesine çok üzüldüm. Bu kişinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum diye konuştu.

Son dakika: YERE DÜŞEN CÜZDANI ÇOCUĞA ALDIRIP, CEBİNE ATTI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Son dakika: YERE DÜŞEN CÜZDANI ÇOCUĞA ALDIRIP, CEBİNE ATTI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Son dakika: YERE DÜŞEN CÜZDANI ÇOCUĞA ALDIRIP, CEBİNE ATTI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Son dakika: YERE DÜŞEN CÜZDANI ÇOCUĞA ALDIRIP, CEBİNE ATTI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Sarıçam, Aralık, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: YERE DÜŞEN CÜZDANI ÇOCUĞA ALDIRIP, CEBİNE ATTI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: YERE DÜŞEN CÜZDANI ÇOCUĞA ALDIRIP, CEBİNE ATTI, GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI - Son Dakika
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