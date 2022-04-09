Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yaptılar - Son Dakika
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Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yaptılar

09.04.2022 02:25

Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yaptılar Amasya'da bir mahalleye kavga ihbarına gelen polisler vatandaşların çay ve pasta ikramıyla karşılaştı.

Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yaptılar

AMASYA - Amasya'da bir mahalleye kavga ihbarına gelen polisler vatandaşların çay ve pasta ikramıyla karşılaştı.

Üçler Mahallesi muhtarı Coşan Aylak ve mahalle sakinleri 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerine sürpriz yaptı. Kavga olduğunun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen ekipler kendilerini bekleyen vatandaşların yaktığı maytaplar ve alkışlarıyla karşılaştı.

Vatandaşların ikram ettiği çaydan içip pastadan yiyen polislerden Mustafa Kurt, "Kavga var diye geldiğimizde bu sürprizle karşılaştık. Çok mutlu olduk" dedi.

Günlerini kutladığı polislerin halkın güvenliği için canları pahasına kendilerini siper ettiklerini belirten mahalle muhtarı Aylak, "Bizde ufak bir jest yaptık. Rabbim hepsini korusun. İyi ki varlar" diye konuştu.

Yeğeninin de aralarında bulunduğu polislerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ekip otosuna binerek mahalleyi gezen 5 çocuk annesi Fazilet Yazıcı da görevlerinde başarılar diledi.

Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yaptılar
Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yaptılar
Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yaptılar
Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yaptılar
Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yaptılar
Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yaptılar
Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yaptılar

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amasya'da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yaptılar - Son Dakika


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