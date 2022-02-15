Son dakika... Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Ayakkabı dolu kolilerin çalışanların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı

Çalışanlar önce neye uğradıklarını şaşırdı ardından kahkaya boğuldular

KARABÜK - Karabük'te bir ayakkabı mağazasında deposunda üst üste yığılı bir halde olan ayakkabı dolu koliler çalışanların üzerine devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda çalışanlar önce şaşkınlık yaşadı ardından kahkaya boğuldu.

Olay, bir ayakkabı mağazasının Karabük şubesinde bulunan depoda meydana geldi. Üst üste dizilmiş halde bulunan koliler iki çalışanın üzerine devrildi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaralananın olmadığı olayda kameraya yansıyan görüntülerde devrilen koliler nedeniyle bir işçinin yere yığıldığı, çalışanların kısa süreli şaşkınlık yaşadıktan sonra kahkaya boğuldukları görülüyor.