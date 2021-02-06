Son dakika yerel: Erzincan'da 205 litre sahte içki ele geçirdi - Son Dakika

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Erzincan'da 205 litre sahte içki ele geçirdi

ERZİNCAN - Erzincan'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 205 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ve kaçak ürün ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, Üzümlü ilçesinde şüpheli V.Y. ile H.Y.'ye ait 2 ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, toplam 205 litre sahte-kaçak alkol ile bunların yapımında kullanılan 2 damıtma sistemi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.