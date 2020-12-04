Son dakika yerel: Fethiye'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika yerel: Fethiye'de uyuşturucu operasyonu
04.12.2020 18:31
Son dakika habere göre Fethiye'de uyuşturucu operasyonu Muğla'nın Fethiye ilçesine il dışından uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen araçta uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
Fethiye'de uyuşturucu operasyonu
MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesine il dışından uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen araçta uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince sahadan alınan bilginin değerlendirilmesiyle il dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir araç, ilçe girişinde yapılan şok uygulamada durduruldu. Araçta yapılan aramada, 25.84 gram eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL para ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
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