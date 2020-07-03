Son dakika yerel: Freni boşalan kamyon, orta refüje çarparak yan yattı - Son Dakika

Son dakika yerel: Freni boşalan kamyon, orta refüje çarparak yan yattı

Gelen son dakika haberlerine göre Freni boşalan kamyon, orta refüje çarparak yan yattı Uşak'ta Ulubey ilçe girişinde freni boşalan saman yüklü kamyon orta refüje çarparak yan yattı.

Freni boşalan kamyon, orta refüje çarparak yan yattı

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UŞAK - Uşak'ta Ulubey ilçe girişinde freni boşalan saman yüklü kamyon orta refüje çarparak yan yattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak'tan Ulubey ilçesi istikametinde meydana geldi. İddialara göre Ulubey ilçesine 32 AAN 117 plakalı kamyonla saman taşıyan Halit Keskin, bir benzin istasyonunda durakladı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı komyonun freni boşaldı. Yaklaşık 100 metre sürücüsüz seyir etmesinin ardından kamyon orta refüje çarparak yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzere olay yerine polis sevk edildi. Kazada ölü ve yaralı bulunmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Çevreye savrulan saman balyalarını ise belediye ekipleri topladı.

Ulubey, Uşak, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 22:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Freni boşalan kamyon, orta refüje çarparak yan yattı - Son Dakika

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