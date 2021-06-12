Son dakika yerel: İkametten hırsızlık kamerada - Son Dakika

İkametten hırsızlık kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki ikametten hırsızlık yapan ve bir motosiklet çaldığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli şahıslardan biri tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 2 ikametten hırsızlık ile 1 motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden İ.B. isimli şahıs tutuklandı.