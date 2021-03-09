Son dakika yerel: Jandarmadan kadın yolculara gül - Son Dakika

Son dakika yerel: Jandarmadan kadın yolculara gül
09.03.2021 00:43
Son dakika haberler... Jandarmadan kadın yolculara gül Bitlis'in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ahlat-Adilcevaz karayolunda kadın yolculara gül hediye etti.
Jandarmadan kadın yolculara gül
BİTLİS - Bitlis'in Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ahlat- Adilcevaz karayolunda kadın yolculara gül hediye etti.
Ahlat - Adilcevaz karayolu üzerinde bulunan Çimenli trafik uygulama noktasında görev alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan kadınlara gül hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Jandarma ekiplerinin bu jesti karşısında heyecanlanan ve mutlu olan kadınlar, bu duyarlılıktan dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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