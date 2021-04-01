Son dakika yerel: Tekkeköy'ün mahalle sayısı 63 oldu - Son Dakika

Son dakika yerel: Tekkeköy'ün mahalle sayısı 63 oldu

01.04.2021 21:14

Son dakika yerel haberi... Tekkeköy'ün mahalle sayısı 63 oldu Tekkeköy Canik'ten mahalle transfer etti Fındıcak'ın haritaya eklenmesiyle Tekkeköy'ün mahalle sayısı 63'e yükseldi Tekkeköy Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Samsun'un Canik ilçesinden ayrılan Fındıcak Mahallesi'nin, Cumhurbaşkanlığı onayıyla...

Tekkeköy'ün mahalle sayısı 63 oldu

Tekkeköy Canik'ten mahalle transfer etti

Fındıcak'ın haritaya eklenmesiyle Tekkeköy'ün mahalle sayısı 63'e yükseldi

Tekkeköy Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinden ayrılan Fındıcak Mahallesi'nin, Cumhurbaşkanlığı onayıyla Tekkeköy ilçesine eklenmesiyle Tekkeköy'ün mahalle sayısı 63'e yükseldi.

Tekkeköy Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı belediye hizmet binasında bulunan toplantı salonunda yapıldı. 10 gündem maddesinin görüşüldüğü meclise Tekkeköy Belediye Meclisi Başkanvekili Aydın Karmil başkanlık etti.

"Artık 63 mahalle olduk"

Fındıcak'ın Tekkeköy'e katılmasını değerlendiren Aydın Karmil, "62 mahalleden oluşan çok güzel bir ilçemiz var. Tekkeköy'ün ilçe olduğu yıllarda Fındıcak Mahallemiz, başka bir mahalleye bağlıdır. Fındıcak hem coğrafi olarak bizim içimizde kalması nedeniyle Tekkeköy ilçe olunca bizden ayrı bir ilçe oldu. Fındıcak'ta yaşayan vatandaşların büyük bir kısmı Tekkeköy'de ikamet ediyor. Böyle bir talepleri oldu. Vatandaşlarımız Tekkeköy'de olmayı tercih etti. Hem ulaşım bakımından hem entegrasyon anlamında hem de sosyal ve ticari ilişkiler anlamında Tekkeköy'e yakın oldukları için ilçemizi tercih ettiler. Bu konuda Canik Belediye Başkanı ve oradaki siyasi irade ve arkadaşlarımız da çok olgun bir duruşla bunu anlayışla karşıladılar. Artık 63 mahalle olduk. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun. Şu anda yine etrafımızda çok değerli ilçelerde Tekkeköy'e geçmek isteyen mahalleler var. 'Samsun Canik ilçesine bağlı Fındıcak Mahallesi'nin aynı ilin Tekkeköy ilçesine bağlanmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 8. maddesi ile 5442 saylı İl İdare Kanunu'nun 2. maddesi B Bendi gereğince karar verilmiştir.' Karar; Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Yani bu çok önemli bir konu. Bu konu Cumhurbaşkanımızın oluru ile onaylanıyor. Dolayısıyla öyle milletin zannettiği kadar basit bir olay da değil. Bu zor olayı başarmada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Meclis gündem maddelerinden detay

Mecliste ayrıca Aydın Karmil 1. Meclis Başkanvekili, Mustafa Boyacı 2. Meclis Başkanvekili seçildi. Azmi Fidan ve Rahime Bilgin 1 yıllığına encümen üyesi seçildi. Denetim raporu meclisin bilgisine sunuldu ve 2020 yılı faaliyet raporu görüşüldü.

Son dakika yerel: Tekkeköy'ün mahalle sayısı 63 oldu
Son dakika yerel: Tekkeköy'ün mahalle sayısı 63 oldu
Son dakika yerel: Tekkeköy'ün mahalle sayısı 63 oldu
Son dakika yerel: Tekkeköy'ün mahalle sayısı 63 oldu

Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Canik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Tekkeköy'ün mahalle sayısı 63 oldu - Son Dakika


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