Son dakika! Yeryüzü Doktorları, anne ve çocuk sağlığı kampanyasına destek çağrısı yaptı - Son Dakika

Son dakika! Yeryüzü Doktorları, anne ve çocuk sağlığı kampanyasına destek çağrısı yaptı

21.10.2020 10:29
Son dakika! Yeryüzü Doktorları, anne ve çocuk sağlığı kampanyasına destek çağrısı yaptı, System.String[]

Son dakika haberler: Yeryüzü Doktorları Derneği, sağlık hizmetlerine erişilemeyen bölgelerde önlenebilir sebeplerden ötürü hayatını kaybeden anneler ve çocuklar için başlattığı "Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar" kampanyası için destek çağrısında bulundu.

Yeryüzü Doktorları Derneği, sağlık hizmetlerine erişilemeyen bölgelerde önlenebilir sebeplerden ötürü hayatını kaybeden anneler ve çocuklar için başlattığı "Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar" kampanyası için destek çağrısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde her gün 800'den fazla kadın hamilelikte, doğum sırasında veya sonrasında hayatını kaybediyor. Geçen yıl, günde 5 yaş altındaki 14 bin çocuk hayatını kaybetti. Gerekli önlemler ve iyileştirmeler yapılmazsa 2030 yılına kadar 48 milyon çocuğun öleceği tahmin ediliyor.

Kovid-19 pandemisi ise sağlık hizmetlerine erişimi ihtiyaç sahibi bölgelerde daha da kısıtladı. Yeryüzü Doktorları da anne ve çocuk sağlığında yaşanan sorunlara dikkati çekmek, daha çok anne ve çocuğa ulaşabilmek için başlattığı "Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar" adlı bir kampanyayla destek çağrısında bulundu.

Kampanya kapsamında Yeryüzü Doktorları, sağlık hizmetlerinin sınırlı olduğu bölgelerde anne ve çocuk sağlığı için klinikler açıyor veya var olan klinikleri iyileştiriyor. Bu kliniklerde hamile ve emziren annelerin rutin kontrollerinin yapılması, bebeklerin aşılanması, pediatrik muayeneler gibi hizmetler gerçekleştirilirken ailelere bebek bakımı ve üreme sağlığıyla ilgili eğitimler veriliyor.

Kovid-19 nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim azaldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, bu zamana kadar Türkiye'den ve dünyadan birçok sivil toplum kuruluşunun muhtelif ülkelere yardımlarını ulaştırdığını belirterek, koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimin önceki dönemlere göre daha da kısıtlandığını kaydetti.

Güney, bu durumdan en çok etkilenen grubun da hamile ve emziren anneler ile 5 yaş altı çocuklar olduğunu vurgulayarak, "Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar kampanyamız ile işte o annelere ve çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Bir annenin daha yüzünü güldürebilmek, bir çocuğun daha tebessümüne vesile olabilmek için halkımızın desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuk, Doğum, Kadın, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Yeryüzü Doktorları, anne ve çocuk sağlığı kampanyasına destek çağrısı yaptı - Son Dakika

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