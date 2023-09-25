Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Demokratik Halklar Partisi oldu - Son Dakika

Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Demokratik Halklar Partisi oldu

Son Güncelleme: 25.09.2023 13:05

Yeşil Sol Parti'nin bugün gerçekleşen MYK toplantısından isim değişikliğine onay çıktı. YSP'nin yeni adı Demokratik Halklar Partisi oldu.

Yeşil Sol Parti'nin MYK toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek kongre ve partideki isim değişikliği gibi konuların ele alındığı toplantıda partinin adının değiştirilmesine karar verildi. Buna göre partinin yeni ismi "Demokratik Haklar Partisi" oldu.

KENDİ KİTLESİ BENİMSEMEDİ

HDP'nin isminin Yeşil Sol olarak değiştirilmesi kendi kitlesi tarafından benimsenemedi. 14 Mayıs seçimlerinden önce yapılan bu değişiklik sandıktaki oy oranını da etkiledi. Yüzde 8 civarında oy alan Yeşil Sol Parti, HDP ismi ve logosuyla girdiği 2018 seçimlerinde ise yüzde 11 civarı oy almıştı.

KAPATMA DAVASI NEDENİYLE HDP İSMİNİ KULLANMAMIŞLARDI

Öte yandan HDP, hakkındaki kapatma davası nedeniyle seçime Yeşil Sol Parti adıyla girmişti. HDP'nin kurumsal olarak bulunacağı ama artık aktif siyasetin Yeşil Sol Parti çatısı altında yürütüleceği belirtilmişti.

Yeşil Sol Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Demokratik Halklar Partisi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Demokratik Halklar Partisi oldu - Son Dakika
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