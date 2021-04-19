Son dakika: Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor - Son Dakika

Son dakika: Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor

19.04.2021 13:30
Son dakika: Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor, System.String[]

Son dakika haberler: 'Yeşil Töpsöğüt Konutları' inşaat alanını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeni dönem vaatlerimizden olup inşaatı hızla devam eden Yeşil Topsöğüt Konutlarımız, modern şehirleşme esaslarına uygunluğuyla Yeşilyurt'un geleceğine bırakacağımız kıymetli...

'Yeşil Töpsöğüt Konutları' inşaat alanını inceleyen Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeni dönem vaatlerimizden olup inşaatı hızla devam eden Yeşil Topsöğüt Konutlarımız, modern şehirleşme esaslarına uygunluğuyla Yeşilyurt'un geleceğine bırakacağımız kıymetli eserlerimiz arasında yerini alacaktır" diye konuştu.

Yeşilyurtlulara seçim döneminde verdiği sözleri teker teker yerine getiren Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın, depreme dayanıklı, güvenli ve sağlıklı yaşam alanların çoğalması hedefiyle yeni dönem vaatleri arasında yer verdiği 'Yeşil Töpsöğüt Konutları', 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen temel atma töreniyle birlikte yapım işleri de hız kazandı. Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Nakir ve Numan Özcan'ın yanı sıra Topsöğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin İçli ile birlikte inşaat alanını gezen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un geleceğine güzel bir eser daha emanet edeceklerini söyledi.

Yeşilyurt'un dört bir tarafını güvenilir yaşam alanlarıyla donatmak adına başlattıkları yatırım atağına 'Yeşil Töpsöğüt Konutları' projesini de ekleyeceklerini ifade eden Çınar, "136 adet daire ve 6 adette dükkanın yer aldığı konutlarımızın inşaatını yakından takip ediyoruz. Meclis Üyelerimiz ve Muhtarımızla birlikte inşaat alanını ve örnek daireyi gezip son çalışmaları yerinde inceledik. Çok hızlı ve seri bir şekilde devam eden inşaatımızda yer alan bloklarda gerek imalatlar gerekse de alçı, mekanik ve tesisat gibi teknik alt yapıya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Tamamlanan örnek dairemiz ise oldukça şık, ferah ve projenin tüm güzelliklerini yansıtan bir görüntüye sahip olması hepimizi mutlu etti. Pandemi süreci ve kısıtlamalara rağmen saha çalışmalarını aksatmadan, verdiğimiz sözleri yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Belediyemizin tüm hizmetleri gibi inşaatı devam eden diğer yatırımlarımız ve inşaatlarımızda her hangi bir sıkıntı yaşamadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Amacımız Malatya'da depreme dayanıklı, güvenilir ve sağlıklı yaşam alanlarının sayısını artırmaktır." diye konuştu.

Yeşilyurt'un tüm bölgelerinin aynı seviyede kalkınmasına öncelik tanıdıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Kent merkezindeki yoğunluğu farklı bölgelere kaydırıp hem gündelik yaşamı hem de araç ve yaya trafiğini rahatlatmak adına bu tür sosyal konut projelerini önemsiyoruz. Yeşil Topsöğüt Konutlarımız gerek iç ve dış tasarımı gerekse de görselliği ve bulunduğu alan itibariyle bu tür yatırımlara örneklik teşkil edecek çok değerli bir yatırımdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak kentimize ve ilçemize değer katacak, kaliteli ve nitelikli yaşam alanlarına sahip böylesine önemli yatırımların çoğalması adına elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu, sağlıklı ve güven içerisinde hayatını sürdüreceği bu tür sosyal konut projelerimiz sayesinde yeni yaşam alanları kurup, farklı bölgelerimizin de daha fazla tercih edilmelerini sağlıyoruz. Kaliteli, nitelikli, güçlü ve modern yatırımlarımızı ilçemizin farklı bölgelerinde inşa ederek her noktası bizim için değer taşıyan Yeşilyurt'umuzun top yekün gelişmesini ve her bölgesinin daha fazla tercih edilmesini sağlıyoruz. Son dönemlerdeki yatırımlarla çehresi değişmeye başlayan Yeşiltepe başta olmak üzere bu tür yaşam alanlarımızın ulaşım ağlarının yenilenmesi ve çevre düzenlemelerinden sportif, sosyal ve kültürel hizmetlerimize kadar her alanda daha iyi bir seviyeye gelmesi adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. Gelecekte bu bölgelerimiz yeni yaşam alanlarıyla Malatya'nın cazibe noktalarına arasına girecektir. İlçemizin tüm yaşam alanlarınızın aynı seviyede gelişmesi, değişmesi ve daha fazla tercih edilmesi için yatırımlarımızı tek bir bölgeyle sınırlandırmayarak tüm bölgelere yaygınlaştırıyoruz. Topsöğüt Konutlarımız ise gelecekte ki bu tür projelere için örnek gösterilecek değerli bir yatırımdır. Bu tür yatırımları yapmak isteyenler, konutlarımızın iç ve dış cephe kalitesi, düzenli ve nizamlı blokları, farklı hizmet alanlarını yakından görüp, aynı projeleri bu tür bölgelerimizde yapmak adına girişimlerde bulunacaklarına inanıyorum. Buradan ev alan herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun, Rabbim mutluluk, huzur ve sağlık içerisinde oturmalarını nasip etsin" diye konuştu.

Topsöğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin İçli ise Yeşil Topsöğüt Konutlarını mahalleye kazandıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu. - MALATYA

Son dakika: Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor
Son dakika: Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor
Son dakika: Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor
Son dakika: Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor
Son dakika: Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor

Yeşilyurt, Topsöğüt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Yeşil Topsöğüt Konutları hızla yükseliyor - Son Dakika


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