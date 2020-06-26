Son Dakika: Yeşilay'dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekün mücadele çağrısı - Son Dakika

Son Dakika: Yeşilay'dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekün mücadele çağrısı

Son dakika gelişmesine göre Bağımlılıklarla mücadelesini 100 yıldır sürdüren Yeşilay, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde, bağımlılıktan uzak bir yaşamın önemine vurgu yaptı.

Bağımlılıklarla mücadelesini 100 yıldır sürdüren Yeşilay, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde, bağımlılıktan uzak bir yaşamın önemine vurgu yaptı.

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Bağımlılıklarla mücadelede önleyici adımların büyük önem taşıdığını, bağımlılığın oluştuğu durumlarda ise bunun bir hastalık olduğunu kabul ederek tedavi için destek almak gerektiğini belirten Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile yediden yetmişe toplumun tüm kesimlerine ulaşan Yeşilay'ın, önleme çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin 36 şehrindeki 42 Yeşilay Danışmanlık Merkeziyle de tamamen ücretsiz olarak rehabilitasyon çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.


Yeşilay'ın 100'üncü yılında da uyuşturucu bağımlılığı ile mücadeleyi kesintisiz çok boyutlu sürdürdüğünü vurgulayan Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz şunları söyledi:


"Uyuşturucu maddelerin kullanımı, insanlarda fiziksel, ruhsal ve davranışsal olarak olumsuz değişikliklere ve ölümcül sonuçlara sebep oluyor. Yeşilay olarak bu olumsuz sonuçların önüne geçmek için çalışıyor; özellikle gençlerimizin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi için pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ve Okulda Bağımlılığa Müdahale programları ile bağımlılıkların oluşmadan önlenmesi ve gençlerimizde farkındalığın oluşmasını hedefliyoruz. Ayrıca ülke çapında ve uluslararası alanda düzenlediğimiz yarışma ve etkinliklerle farklı açılardan bağımlılık konusuna dikkat çekerek toplumun bilinç kazanmasını hedefliyoruz. Her yaş grubundan, bağımlı bireylerin bireysel mücadelelerine destek olmak için YEDAM'lar ile rehabilitasyon desteği veriyoruz. Yeşilay olarak yürüttüğümüz çalışmaların ilimizdeki kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyunun sahiplenmesi ve desteğiyle daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Herkesi bu konuda bilinçli olmaya ve bağımlılıklarla mücadeleye çağırıyoruz."


"YEDAM'larda bağımlılıkla mücadeleye ücretsiz destek"


Kaygusuz, "Bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği hedefiyle kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bağımlılığı bulunan danışanlara ve yakınlarına ücretsiz hizmet veriyor. YEDAM'ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, uyuşturucunun yanı sıra; sigara, alkol ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM'a 444 79 75 numaralı Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı'ndan ulaşılarak destek alınabiliyor" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Yeşilay, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son Dakika: Yeşilay'dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekün mücadele çağrısı - Son Dakika

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