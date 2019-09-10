Son Dakika Haberleri: Son dakika... Yeşilçam'ın usta ismi Süleyman Turan hayatını kaybetti
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Son dakika... Yeşilçam'ın usta ismi Süleyman Turan hayatını kaybetti

15 dakika önce

Süleyman Turan 82 yaşındaydı.

Son dakika... Yeşilçam'ın usta ismi Süleyman Turan hayatını kaybetti, System.String[]

Süleyman Turan 82 yaşındaydı...


SÜLEYMAN TURAN KİMDİR?


Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Süleyman Turan, bir dönem dergi ressamı olarak çalıştı. Filmlerin dışında uzun zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri uzun zaman "Akbaba" dergisinde yayımlandı. Akşam gazetesinde çizgi roman çizmeye başladı. Afişler, kitap kapakları hazırladı. Senaryolarını da kendisinin yazdığı çizgi roman ressamlığına Sabah gazetesinde devam etti. 1963 yılında bir derginin açtığı yarışmayı kazanarak sinemada yer aldı. Genellikle 'esas oğlan'ın sadık dostu rollerinde, sevecen tiplemesiyle başarılı olup beğeni kazanmıştır. Süleyman Turan, üç film senaryosu yazmış, çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol almıştır.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:05 
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