Son Dakika: Yeşilova Höyüğü, ilk Ege yaşamına ışık olacak - Son Dakika

İZMİR'de, 2005'ten bu yana kazı çalışmalarının devam ettiği Bornova Yeşilova Höyüğü'nde 2020 kazılarına, koronavirüs önlemleriyle başlandı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Her yıl elde ettiğimiz bulgularla ilk Egelilerin yaşamını anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteği ile kazı çalışmalarının devam ettiği Yeşilova Höyüğü'nde, 2020 kazıları başladı. İzmir'in tarihine ışık tutan kazılar sayesinde kent geçmişinin 5 bin yıl yerine 8 bin 500 yıl olduğu anlaşılmış, üst üste kurulan 9 köy bulunmuştu. Önceki çalışmalarda ayrıca binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü bir tür olan zehirli vatoz, denizkestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıya da rastlanılmıştı. Bu yılki çalışmalarda koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerden bahseden Kazı Başkanı Doç. Dr. Derin, "Koronavirüs nedeniyle ekibimiz için özel önlemler alarak çalışmalara başladık. Sosyal mesafe kuralına uyuluyor. Sabah ve akşam ekip arkadaşlarımızın ateş ölçümleri yapılıyor. Kazı evinde iki kişinin dışında personel bulundurmamaya dikkat ediyoruz. Arazide ise sosyal mesafe kuralına uyarak, ona göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız bu zor dönemde çalışırken kültürel varlıklarımızı da ortaya çıkarmak. Bilim dünyasına yeni bilgiler kazandırmak" dedi.

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