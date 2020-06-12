Son dakika! Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran ayı çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Son dakika! Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran ayı çalışmalarını tamamladı

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Meclisi, dört ayrı toplantı şeklinde gerçekleştirdiği Haziran Ayı çalışmalarının son gününde imar maddeleri ve komisyon raporlarını tek tek görüşüp karara bağladı.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Meclisi, dört ayrı toplantı şeklinde gerçekleştirdiği Haziran Ayı çalışmalarının son gününde imar maddeleri ve komisyon raporlarını tek tek görüşüp karara bağladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Haziran Ayı 4.Oturum Toplantısını Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleştirdi. Açılış ve yoklamanın ardından komisyon raporları ve teklifler görüşüldü.

Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden Yeşilyurt İŞGEM İnşaat Limited Şirketinin sermaye artırım talebi onaylanırken, Yeşilyurt Belediyesi YEPAŞ ile Yeşilyurt İŞGEM İnşaat Limited Şirketine ait iki adet hizmet aracının Yeşilyurt Belediyesine hibe edilmesine dair gündem maddesi görüşüldükten sonra kabul edildi.

Karakavak Mahallesi 5909 ada 4 nolu parselin güneybatısına trafo alanı ayrılması ile Yeşiltepe Mahallesi 143 ada 4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parsellerde İmar Planı Tadilatı talebi, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda red edilmesine karar verildi.

Gündemdeki üç maddenin ertelenmesine, yedi maddenin ise, İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra Haziran Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Temmuz Ayı Toplantısını 6 Temmuz 2020 Salı günü saat 14: 00'de gerçekleştirecek.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ettikten sonra toplantıyı kapattı. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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