Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 11 futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin başlamasına sayılı günler kala transfer hareketliliği yaşanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz gün 11 futbolcuyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Lig'in ilk maçına 5 Eylül Pazar günü deplasmanda Düzcespor'un karşısında çıkacak olan Doğu Anadolu ekibi, Nevşehir'de Lig hazırlıklarını sürdürüyor. - MALATYA
Kaynak: İHA
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